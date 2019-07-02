В 134 детских лагерях Омской области нашли нарушения

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-02T12:23:57+03:00

В начале сезона у них все было в порядке

Изменить размер текста: A A

В Омской области с июня начали работу 543 детских оздоровительных лагеря. Они могут принять больше 41 тысячи юных омичей, которые приезжают туда поправить здоровье и отдохнуть. Перед началом сезона все лагеря проверяли, однако спустя месяц специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения.

- Все проверки проводились с применением лабораторных методов исследования: проводились исследования питьевой воды, почвы, песка, готовых блюд на калорийность, на вложение витамина С, продовольственного сырья, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После проверок обнаружилось, что в 134 лагерях Омска и области имеются нарушения санитарного законодательства. Скорее всего, руководство оздоровительных учреждений ждут штрафы – по итогам проверки было составлено 138 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU