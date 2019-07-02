В Омской области осудили отца двоих детей, собиравшего дикую коноплю

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-02T12:00:44+03:00

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Все произошло в Марьяновском районе Омской области. Фигурантом уголовного дела там стал отец двоих детей – его осудили за наркотики. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 33-летнего жителя села Степное поймали на том, что он собирал верхушки дикорастущей конопли на окраине села. На сборе конопли его застали в январе этого года, однако, как ему удалось добыть растения зимой, неизвестно.

У омича при себе нашли 36,5 граммов гашиша. Мужчину судили по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». На суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом того, что у омича есть 2 несовершеннолетних ребенка, ему назначили 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU