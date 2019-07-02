2019-07-02T10:12:55+03:00
Общество

Омич украл уложенную у строящегося здания тротуарную плитку

Он месяц перевозил ее, чтобы положить у своего дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл уложенную у строящегося здания тротуарную плиткуОмич украл уложенную у строящегося здания тротуарную плиткуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Индивидуальный предприниматель не сразу заметил отсутствие тротуарной плитки у его строящегося здания. Однажды он пришел к зданию на улице 4-ая Челюскинцев и заметил, что уложенная ранее плитка, куда-то пропала. Камер в округе не было, поэтому предприниматель пошел в полицию и написал заявление о пропаже.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников ближайших предприятий, которые обратили внимание на машину «Тойота Карина», которая не раз подъезжала к зданию. Как рассказали в пресс-службе полиции, владельца машины удалось установить по госномеру. На улице Краснознаменная у 49-летнего мужчины в ограде полицейские нашли больше 700 единиц тротуарной плитки.

Оказалось, что мужчина в течение месяца понемногу перевозил плитку к себе во двор, чтобы выложить ее у дома. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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