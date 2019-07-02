СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-02T09:39:06+03:00

В Омске уже двое суток ищут пропавшего 82-летнего пенсионера Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Он вышел из дома и не вернулся

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В полицию обратились обеспокоенные родственники пенсионера. Еще 1 июля 82-летний Николай Бородин вышел из дома по улице Тюкалинский проезд и не вернулся. Пожилой мужчина мог потерять дорогу домой или ему могло стать плохо на улице.

- Приметы мужчины: на вид около 80 лет, рост примерно 165 см, волосы седые, телосложение худощавое, при ходьбе сутулится, опускает плечи. Был одет в черную кофту с узорами на груди в виде елок белого цвета, синее трико, белые мокасины, - рассказали в полиции.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или видел его, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-31-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU