В Омске поймали серийного преступника, с ножом нападавшего на женщин

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-02T09:25:37+03:00

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Омич недавно освободился из тюрьмы и сразу же принялся за старое. Освободившись в апреле этого года, он искал способа, чтобы подзаработать. В вечернее время, вооружившись ножом, омич прогуливался по улицам города и высматривал одиноких женщин. Сначала он следил за ними, а затем подходил сзади, приставлял нож к горлу и требовал отдать ему деньги и украшения. Деньги он тратил на продукты и алкоголь, а ювелирные украшения закапывал во дворе дома, чтобы позже сдать в ломбард.

- Одна из потерпевших смогла запомнить, как выглядел нападавший, после чего дала подробное описание преступника, на основе которого был составлен точный фоторобот, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Омича спустя некоторое время поймали и заключили под стражу. Его подозревают в ряде разбойных нападений на женщин в Октябрьском округе, а также в 4 нападениях на территории Центрального и Кировского округов.

ИСТОЧНИК KP.RU