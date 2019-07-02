В Омской области пенсионер зарезал жену и покончил с собой

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-02T08:38:47+03:00

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Семейная драма разыгралась в поселке Ермак Омской области. 59-летняя учительница местной школы гостила у своих соседей. В какой-то момент ее 66-летний супруг позвал домой. По тону и разговору соседка поняла, что мужчина крайне недоволен. К тому же между ним и женой был давний конфликт. Поэтому через 10 минут после ухода гостьи женщина все же решила сходить проверить, все ли у соседей в порядке. Ее опасения были не напрасны.

- Когда соседка с мужем зашли в дом, то увидели, что у порога находится тело учительницы, а в комнате на кровати – тело ее супруга, - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе областного Следственного комитета.

Эксперты установили, что посторонних в доме не было. Женщину зарезал муж, после чего покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU