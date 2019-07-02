В Омске из окна выпала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-02T07:38:15+03:00

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Очередной несчастный случай с участием ребенка произошел в Омске. Из окна квартиры на четвертом этаже по улице Волховстроя выпала 4-летняя девочка. Как оказалось, она гостила у бабушки. В дверь кто-то позвонил и женщина пошла открывать, оставив на какие-то секунды ребенка без присмотра. Тем не менее, этого времени внучке хватило, чтобы забраться на подоконник. Малышка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. С различными травмами девочку доставил в больницу.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU