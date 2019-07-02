В Омске из-под земли забил фонтан и образовалась радуга

СЕГОДНЯ 05:59 2019-07-02T05:59:03+03:00

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В социальных сетях омичи рассказали о прорыве трубы на улице 4-ая Рабочая. Из-под земли вода забила буквально фонтаном из-за чего у местных жителей подучились красивые кадры - капли воды в воздухе образовали красивую радугу.

В комментариях однако местные жители напомнили, что все же там произошла авария из-за которой затопило дорогу и газоны в округе. Многие омичи посоветовали освежиться в жару, а также устроить бесплатную автомойку для машин.

Известно, что на сетях водоснабжения в момент аварии проходили испытания. Из-за прорыва и испытаний жители микрорайона были отключены от водоснабжения. Без воды остались несколько улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU