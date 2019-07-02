В Омске за год за парковку во дворах оштрафовали более 1000 водителей

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-02T05:13:49+03:00

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С каждым годом во дворах все больше и больше машин. И автовладельцы норовят припарковать свое авто так, чтобы видеть ее из окна. Некоторые в этом желании заходят так далеко, что ставят железных коней куда придется: на детскую площадку, к дверям подъезда или вовсе на газоны.

Из-за этого между соседями нередко случаются конфликты. В последние два года эту проблему решают с помощью специального мобильного комплекса фотофиксации нарушений «ПаркНет». С 10 июня представители хуторского казачьего общества «Днепр» совместно с окружными администрациями устраивают рейды против неправильно парковки машин. И эта работа дает свои результаты. Только за последний год выявлено более 1000 нарушителей.

- Специальное программное обеспечение комплекса «ПаркНет» позволяет производить автоматическую фотофиксацию фактов стоянки автомобилей на газонах, между деревьями, рядом с детскими и спортивными площадками. Фотография, а также данные о месте и времени нарушения, загружаются потом на сервер и впоследствии служат основанием для применения штрафных санкций к владельцу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU