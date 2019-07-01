2019-07-01T14:34:56+03:00
Общество

Забор на Зеленом острове в Омске уберут, когда появятся деньги на реконструкцию

Там нужно укрепить 510 метров набережной
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Забор на Зеленом острове в Омске уберут, когда появятся деньги на реконструкциюЗабор на Зеленом острове в Омске уберут, когда появятся деньги на реконструкциюФото: vk.com
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В Омске в парке «Зеленый остров» недавно установили большой забор, который загораживает разрушающуюся набережную в парке. Многие омичи были недовольны таким решением, несмотря на то, таким образом омичей хотели обезопасить от опасных плит, которые могут съехать в воду вместе с людьми.

Однако чиновники заверили, что без ограждения пребывание омичей в парке опасно. Однако когда уберут забор и реконструируют набережную пока неизвестно.

- Забор уберут тогда, когда произойдет берегоукрепление. На сегодняшний день набережная находится в неудовлетворительном состоянии. Было установлено это декоративное ограждение, чтобы обезопасить граждан. Цена немаленькая, чтобы все 510 метров нам укрепить. Сейчас это временное ограждение, - цитирует «Омскинформ» директора департамента спорта и молодежной политики мэрии Алексея Фадина.

Отметим, что в голосовании объектов для благоустройства в следующем году сейчас лидирует парк «Зеленый остров». По всей видимости, именно в 2020 году в парке начнутся работы по благоустройству, по завершению которых забор уберут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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