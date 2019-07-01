2019-07-01T14:16:33+03:00
Общество

В Омске прорвало канализацию и затопило детский сад

Аварии там происходят регулярно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске прорвало канализацию и затопило территорию детского садаВ Омске прорвало канализацию и затопило территорию детского садаФото: vk.com
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Омичи в социальных сетях рассказали о коммунальной аварии, которая случилась в Октябрьском, недалеко о жилого дома по адресу Кирова, 12. Как сообщают местные жители в этом районе прорвало канализационную трубу, а все отходы вылились на территорию детского сада № 356.

Омичи в комментариях к фотографиям, выложенных возмущенным омичем, отметили, что данный участок является проблемным вот уже несколько лет. Местные жители говорят о том, что канализационную трубу чинят там уже на протяжении 10 лет, однако регулярно там происходят прорывы, а вся вода уходит на территорию детского сада, где на площадке могут гулять дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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