В Омске прорвало канализацию и затопило детский сад
Омичи в социальных сетях рассказали о коммунальной аварии, которая случилась в Октябрьском, недалеко о жилого дома по адресу Кирова, 12. Как сообщают местные жители в этом районе прорвало канализационную трубу, а все отходы вылились на территорию детского сада № 356.
Омичи в комментариях к фотографиям, выложенных возмущенным омичем, отметили, что данный участок является проблемным вот уже несколько лет. Местные жители говорят о том, что канализационную трубу чинят там уже на протяжении 10 лет, однако регулярно там происходят прорывы, а вся вода уходит на территорию детского сада, где на площадке могут гулять дети.
ИСТОЧНИК KP.RU