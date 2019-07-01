В Омской области нашли опасную болезнь

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-01T13:53:03+03:00

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили под Омском источник опасной болезни. После специальных анализов у одной из лошадей была обнаружена инфекционная анемия. Это вирусное заболевание. Забор крови проводился у животного на одном из подворий Марьяновки. Местных жителей ждет карантин.

- В рабочем поселке Марьяновка введены следующие ограничения: ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта, вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные пункты), реализация восприимчивых животных, - уточнили в Россельхознадзоре.

В этом году в Омской области зарегистрировано 10 очагов заболевания лошадей опаснейшей вирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU