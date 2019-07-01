Пьяный пенсионер из мести сжег машину школьного сторожа в Омской области

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-01T13:16:36+03:00

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Все произошло в городе Исилькуле Омской области. Пьяный 63-летний пенсионер забрел на территорию местной школы, в которой в летнее время ведется ремонт. Сторож, увидевший постороннего, попросил пенсионера уйти с территории школы. Однако пенсионер резко отреагировал на такую просьбу – он стал материться и угрожать, но все же ушел.

Вскоре он вернулся, но уже не с пустыми руками, он принес с собой бутылку с бензином, поджег ее и бросил в машину сторожа. После этого сторож вызвал полицию и принялся тушить пожар.

- Полицейские задержали 63-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Также были изъяты осколки стеклянной бутылки со следами ГСМ, лежавшие по сторонам от автомобиля ВАЗ-21063. К прибытию полицейских пожар был потушен автовладельцем. Огнем повреждены крыша, стекла и крышка багажника автомашины, - рассказали в полиции.

Оказалось, пенсионера уже неоднократно судили, он отбывал наказание за кражу и сбыт оружия. Сейчас на него вновь завели уголовное дело за порчу имущества. Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU