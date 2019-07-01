Молодые омичи устроили стрельбу из винтовки на пляже

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-01T12:47:43+03:00

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Все произошло на пляже вблизи поселка Черемушки в Ленинском округе Омска. Там отдыхала семья – отец, мать и двое детей. Неожиданно они услышали выстрел, а затем увидели, что их сына ранили. Глава семейства сразу же вызвал скорую и полицию. Оказалось, что стреляли молодые люди, которые в это время отдыхали в соседней беседке.

- Выясняя обстоятельства случившегося, росгвардейцы установили, личность 20-летнего гражданина имевшего при себе пневматическое ружье. Подозреваемый утверждал, что взял на отдых пневматическое оружие для развлечения и якобы, стреляя в воздух, он не заметил, как ранил подростка, - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

У раненого мальчика медики диагностировали проникающее огнестрельное ранение в ногу, его госпитализировали. У стрелявшего омича прибывшие полицейские изъяли винтовку и доставили его в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU