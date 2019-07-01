2019-07-01T12:47:43+03:00
Происшествия

Молодые омичи устроили стрельбу из винтовки на пляже

Они ранили 16-летнего подростка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Молодые омичи устроили стрельбу из винтовки на пляжеМолодые омичи устроили стрельбу из винтовки на пляжеФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Все произошло на пляже вблизи поселка Черемушки в Ленинском округе Омска. Там отдыхала семья – отец, мать и двое детей. Неожиданно они услышали выстрел, а затем увидели, что их сына ранили. Глава семейства сразу же вызвал скорую и полицию. Оказалось, что стреляли молодые люди, которые в это время отдыхали в соседней беседке.

- Выясняя обстоятельства случившегося, росгвардейцы установили, личность 20-летнего гражданина имевшего при себе пневматическое ружье. Подозреваемый утверждал, что взял на отдых пневматическое оружие для развлечения и якобы, стреляя в воздух, он не заметил, как ранил подростка, - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

У раненого мальчика медики диагностировали проникающее огнестрельное ранение в ногу, его госпитализировали. У стрелявшего омича прибывшие полицейские изъяли винтовку и доставили его в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске прорвало канализацию и затопило детский сад
В Омской области нашли опасную болезнь
Пьяный пенсионер из мести сжег машину школьного сторожа в Омской области
На вопрос «Как сделать сервис искренним?» ответили клиенты «Дом.ru»
В Омске при поставках нового оборудования в больницы украли 30 миллионов
В Омске на видео попал момент столкновения маршрутки и легковушки
На омских пляжах нашли паразитов
В Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работ
Почему нельзя раньше времени удалять молочные зубы
В Омске бетонный столб упал на легковушку
7 июля приходи на большой семейный праздник «Первомайский. Семейный. Наш».
В Омске на видео сняли мужчину, ворующего сумки из камер хранения
Омская драма закрыла сезон премьерой – спектаклем «Дракон»
Омичу, изнасиловавшему 61-летнюю пенсионерку, грозит 6 лет тюрьмы
Франшизу Tele2 признали лучшей
Омичей, похитивших с кондитерской фабрики 150 килограммов сахара, будут судить
В Омске на видео попал момент переворачивания фуры у «Меги»
В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работе
В поле под Омском две машины столкнулись лоб в лоб
«Помогите, у нас дедовщина»: на заборе воиской части в Омске появилась просьба о помощи
Омские подростки устроили опасную фотосъемку на крыше дома
В Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жары