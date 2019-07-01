2019-07-01T12:34:15+03:00
Общество

В Омске при поставках нового оборудования в больницы украли 30 миллионов

В полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске при поставках нового оборудования в больницы украли 30 миллионовВ Омске при поставках нового оборудования в больницы украли 30 миллионовФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Омске еще в 2013 году начали строить поликлинику на 1000 посещений в смену, а предполагалась и реконструкция БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». Тогда госконтракты были заключены с двумя организациями ЗАО «МЕДИПАРТ-2000» и ООО «Инсайт-сервис» - они должны были поставить медицинское оборудование в поликлинику и детскую больницу. Согласно контрактам компании, выигравшие конкурс, должны были смонтировать оборудование и обучит специалистов.

В ходе проверки установлено, что часть поставленного медицинского оборудования не смонтировано, в эксплуатацию не введено, обучение специалистов не проведено, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены. В результате заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные работы, стоимость которых, по предварительным данным, составляет около 30 млн рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После проверок завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске прорвало канализацию и затопило детский сад
В Омской области нашли опасную болезнь
Пьяный пенсионер из мести сжег машину школьного сторожа в Омской области
Молодые омичи устроили стрельбу из винтовки на пляже
На вопрос «Как сделать сервис искренним?» ответили клиенты «Дом.ru»
В Омске на видео попал момент столкновения маршрутки и легковушки
На омских пляжах нашли паразитов
В Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работ
Почему нельзя раньше времени удалять молочные зубы
В Омске бетонный столб упал на легковушку
7 июля приходи на большой семейный праздник «Первомайский. Семейный. Наш».
В Омске на видео сняли мужчину, ворующего сумки из камер хранения
Омская драма закрыла сезон премьерой – спектаклем «Дракон»
Омичу, изнасиловавшему 61-летнюю пенсионерку, грозит 6 лет тюрьмы
Франшизу Tele2 признали лучшей
Омичей, похитивших с кондитерской фабрики 150 килограммов сахара, будут судить
В Омске на видео попал момент переворачивания фуры у «Меги»
В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работе
В поле под Омском две машины столкнулись лоб в лоб
«Помогите, у нас дедовщина»: на заборе воиской части в Омске появилась просьба о помощи
Омские подростки устроили опасную фотосъемку на крыше дома
В Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жары