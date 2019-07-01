СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-01T12:34:15+03:00

В Омске при поставках нового оборудования в больницы украли 30 миллионов Фото: Александр ГЛУЗ

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В Омске еще в 2013 году начали строить поликлинику на 1000 посещений в смену, а предполагалась и реконструкция БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». Тогда госконтракты были заключены с двумя организациями ЗАО «МЕДИПАРТ-2000» и ООО «Инсайт-сервис» - они должны были поставить медицинское оборудование в поликлинику и детскую больницу. Согласно контрактам компании, выигравшие конкурс, должны были смонтировать оборудование и обучит специалистов.

В ходе проверки установлено, что часть поставленного медицинского оборудования не смонтировано, в эксплуатацию не введено, обучение специалистов не проведено, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены. В результате заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные работы, стоимость которых, по предварительным данным, составляет около 30 млн рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После проверок завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU