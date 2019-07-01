2019-07-01T12:06:16+03:00
Происшествия

В Омске на видео попал момент столкновения маршрутки и легковушки

Все произошло на метромосту [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В социальных сетях омичи поделились видеозаписью момента столкновения легковушки и маршрутки с пассажирами. Все происходило на метромосту. На видеозаписи видно, как маршрутка, которая ехала по маршруту, внезапно врезается в легковушку, которая в этот момент по какой-то причине остановилась в крайней правой полосе.

От сильного удара легковушка врезалась в ограждения, а маршрутка проехала дальше. Обе машины получили серьезные повреждения. По рассказам очевидцев, у легковушки марки «ВАЗ» оказалась разбита половина машины.

В комментариях под видеозаписью омичи во всем обвинили водителя маршрутки, который отвлекся и не заметил отечественную машину. Однако водитель легковушки также не прав – он должен был поставить знак аварийной остановки.

В Омске на видео попал момент столкновения маршрутки и легковушки.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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