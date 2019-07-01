На омских пляжах нашли паразитов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-01T11:35:46+03:00

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Омский Роспотребнадзор проверил воду и песок на всех пляжах города как раз к наступлению летней погоды. Однако оказалось, купаться в Иртыше небезопасно для здоровья.

В конце июня специалисты отобрали 40 проб речной воды. Выяснилось, что больше чем в половине проб (22 пробы) вода не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Такие нарушения нашли на всех пляжах Омска - Центральном 1, Центральном 2, Кировском, Первомайском и Советском.

Еще 11 проб не соответствуют по микробиологическим показателям (все, кроме Советского пляжа). А на некоторых пляжах города и вовсе нашли паразитов – на Центральном 2, Кировском и Первомайском пляжах.

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, из-за качества воды в реке Иртыш омичам купаться там не стоит – иначе можно заразиться опасными инфекциями. А вот загорать на песке и пить воду из фонтанчиков на пляжах можно – вода и песок соответствуют гигиеническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU