В Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работ

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-01T10:59:18+03:00

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Ранее мы уже сообщали о том, что участок улицы Нефтезаводская в городке Нефтяников перекроют на 2 месяца. Там будут проводить ремонтные работы на тепловых сетях. Участок улицы будет перекрыт от проспекта Мира до улицы Малунцева с 08.00 17 июня до 20.00 30 авгусат.

В связи с работами перекроют полосу движения. Для того, чтобы пассажиры общественного транспорта не испытывали трудностей, в связи с ремонтом было принято решение о переносе остановки «Улица Малунцева». Теперь два месяца она будет располагаться чуть дальше, вблизи дома №8 по улице Нефтезаводская. В социальных сетях уже появилось фото будущей остановки общественного транспорта. Для остановки уже подготовили площадку и установили дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU