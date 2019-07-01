2019-07-01T10:59:18+03:00
Общество

В Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работ

Они продлятся 2 месяца
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работВ Омске остановку «Малунцева» перенесли из-за ремонтных работФото: vk.com
Изменить размер текста:

Ранее мы уже сообщали о том, что участок улицы Нефтезаводская в городке Нефтяников перекроют на 2 месяца. Там будут проводить ремонтные работы на тепловых сетях. Участок улицы будет перекрыт от проспекта Мира до улицы Малунцева с 08.00 17 июня до 20.00 30 авгусат.

В связи с работами перекроют полосу движения. Для того, чтобы пассажиры общественного транспорта не испытывали трудностей, в связи с ремонтом было принято решение о переносе остановки «Улица Малунцева». Теперь два месяца она будет располагаться чуть дальше, вблизи дома №8 по улице Нефтезаводская. В социальных сетях уже появилось фото будущей остановки общественного транспорта. Для остановки уже подготовили площадку и установили дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На омских пляжах нашли паразитов
Почему нельзя раньше времени удалять молочные зубы
В Омске бетонный столб упал на легковушку
7 июля приходи на большой семейный праздник «Первомайский. Семейный. Наш».
В Омске на видео сняли мужчину, ворующего сумки из камер хранения
Омская драма закрыла сезон премьерой – спектаклем «Дракон»
Омичу, изнасиловавшему 61-летнюю пенсионерку, грозит 6 лет тюрьмы
Франшизу Tele2 признали лучшей
Омичей, похитивших с кондитерской фабрики 150 килограммов сахара, будут судить
В Омске на видео попал момент переворачивания фуры у «Меги»
В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работе
В поле под Омском две машины столкнулись лоб в лоб
«Помогите, у нас дедовщина»: на заборе воиской части в Омске появилась просьба о помощи
Омские подростки устроили опасную фотосъемку на крыше дома
В Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жары