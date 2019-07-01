В Омске бетонный столб упал на легковушку
Все произошло на улице Пушкина [фото]
В Омске бетонный столб упал на легковушкуФото: vk.com
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Об аварии очевидцы рассказали в социальных сетях. Все случилось на улице Пушкина накануне вечером. Красная «Мазда» врезалась в столб, который стоял на обочине дороги. От сильного удара столб упал прямо машине на капот.
Судя по фотографиям с места аварии, оказался поврежден не только столб, но провода, а также дорожные знаки. Омичи уже предположили, что ущерб от аварии владельцу машины придется возмещать за свой счет. Водитель, по всей видимости, в аварии серьезно не пострадал – основной удар пришелся по капоту машины. О причинах аварии пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU