СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-01T09:55:40+03:00

В Омске на видео сняли мужчину, ворующего сумки из камер хранения Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске в полицию пришла женщина, которая рассказала, что из камеры хранения супермаркета у нее пропала сумка с деньгами и золотыми сережками.

- Сотрудники уголовного розыска изучили записи камеры видеонаблюдения, на которых узнали неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя Советского округа. 38-летнего мужчину задержали по месту жительства на улице Химиков, - рассказали в пресс-службе полиции.

Оказалось, что мужчина специально пришел в супермаркет, чтобы вскрыть ячейки и вытащить оттуда ценные вещи. На видео видно, как он долго копается в ячейках, чтобы найти вещи, представляющие наибольшую ценность. Все похищенное он сдал в ближайший ломбард, а деньги потратил. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»

Омич вскрыл ячейку в супермаркете и украл оттуда сумку с золотом и деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU