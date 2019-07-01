В Омске на видео сняли мужчину, ворующего сумки из камер хранения
В Омске в полицию пришла женщина, которая рассказала, что из камеры хранения супермаркета у нее пропала сумка с деньгами и золотыми сережками.
- Сотрудники уголовного розыска изучили записи камеры видеонаблюдения, на которых узнали неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя Советского округа. 38-летнего мужчину задержали по месту жительства на улице Химиков, - рассказали в пресс-службе полиции.
Оказалось, что мужчина специально пришел в супермаркет, чтобы вскрыть ячейки и вытащить оттуда ценные вещи. На видео видно, как он долго копается в ячейках, чтобы найти вещи, представляющие наибольшую ценность. Все похищенное он сдал в ближайший ломбард, а деньги потратил. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»
Омич вскрыл ячейку в супермаркете и украл оттуда сумку с золотом и деньгами.
ИСТОЧНИК KP.RU