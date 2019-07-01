Омичу, изнасиловавшему 61-летнюю пенсионерку, грозит 6 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-01T09:23:25+03:00

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Жуткая история произошла в Кормиловском районе Омской области. 28-летний мужчина несколько дней назад освободился из колонии и приехал навестить свою 61-летнюю родственницу. Судя по всему, женщина не очень была рада отсидевшему родственнику и не пускала его.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, омич проник к ней в дом и изнасиловал 61-летнюю пенсионерку. Сейчас омича задержали и завели на него уголовное дело по статье «Изнасилование». Следствие продолжается, следователи будут обраться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Омичу может грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU