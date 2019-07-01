Омская драма закрыла сезон премьерой – спектаклем «Дракон»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-01T11:10:22+03:00

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145-й сезон омской драмы официально закрыт, но перед долгой разлукой со зрителями на все лето, труппа пригласила их еще на одну поставку. Уже стало традицией, что перед отпуском театр презентует премьеру, которая появится в репертуаре в следующем сезоне.

В этот раз решили поставить «Дракон» по произведению Евгения Шварца. Автор писал свою пьесу-сказку в годы войны, в эвакуации из блокадного Ленинграда. Поэтому в легендарном советском фильма Марка Захарова «Убить дракона» те, кто представляют темную сторону, сильно напоминают фашистов – они носят военную форму и каски. Но у дракона множество лиц и пьеса про тоталитарные системы вне времени.

В неком абстрактном городке живут люди, которых поработил дракон. Каждый год ему торжественно жертвуют лучшую девушку. И все счастливы, потому что у них нет души и они не знают, что такое свобода.

Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

«Пока он здесь, ни один другой дракон нас не тронет. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного», «Я начал завидовать рабам. Они знают все наперед. У них твердые убеждения. Наверное, потому, что у них нет выбора» – произведение Шварца разошлось на цитаты как раз потому, что эта сказка страшно похожа на жизнь.

Появляется странствующий рыцарь, потомок того самого Ланцелота, готовый убить дракона и освободить мир и девушку. Но мир к этому не готов. На месте трех отрубленных голов у дракона вырастает тысяча.

– Мне кажется, там простая история, основанная на восточной легенде, что победитель дракона сам превращается в дракона, – рассказывает режиссер Марат Гацалов. – Это связано с любым человеком, не важно, в какое время, это архитипическая история. Любой материал связан с тем, что лично переживает режиссер, как он ощущает пространство вокруг, реальность, в которой он существует. Значит, выбор этой пьесы связан с тем, что у меня внутри, с какими-то хождениями по кругу.

Поверженного тирана сменяет другой. А, когда Ланцелот свергает и его, сам рискует превратиться в такое же чудовище. Всем вместе – рыцарю и спасенным им людям – еще предстоят странствия впотьмах, во время которых каждому придется убить дракона в себе, чтобы освободиться.

Поэтому неслучайно все 2,5 часа спектакль идет почти в темноте, при полном отсутствии декораций. В качестве подсветки используются только шахтерские фонарики, закрепленные на головах героев. Свет от них искажает все лица, делает их однотипными – такими, как «скроил» их дракон.

В конце у Захарова герои уходят в снежную мглу, у Гацалова – просто в темноту сцены, где с этими фонариками будут искать выход к свету. Кстати, большая часть действия разворачивается непосредственно в зрительном зале, поэтому каждый чувствует себя участником происходящего. Это не про других абстрактных людей – про каждого из нас.

Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

За музыкальное оформление спектакля отвечает Сергей Невский. При отсутствующих декорациях, на звуки ложится вдвое большая смысловая нагрузка. По мнению Невского, музыка в постановке – это вторая сценография.

Нетривиально подошел режиссер Гацалов и к выбору актеров на главные роли. Юную Эльзу, которую рыцарь спасает от дракона, играет взрослая артистка Валерия Прокоп, а Ланцелота – Олег Теплоухов. Вероятно, замысел в том, чтобы передать весь ужас маленького человека перед монстром. Теплоухову в этой роли веришь гораздо больше, чем записному брутальному мачо, каким обычно представляют рыцаря. И девушка, которую он спасает, скорее, абстракция. Он делает это не из эгоистического побуждения. Это не конкретный человек, а все люди в ее образе.

На пресс-конференции после спектакля Марат Гацалов поделился, что все получилось так, как и задумывалось. Пока постановку опробовали на журналистах. А уже в начале следующего театрального сезона она появится в репертуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU