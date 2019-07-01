2019-07-01T08:38:42+03:00
Общество

Омичей, похитивших с кондитерской фабрики 150 килограммов сахара, будут судить

Их выдали камеры видеонаблюдения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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Четверо работников кондитерской фабрики на улице Звездова имели доступ к складу и решили похитить оттуда сахар. Один омич остался на улице, а остальные проникли на склад и стали расфасовывать 150 килограммов сахара по мешкам для того, чтобы их было удобнее перемещать. Они погрузли мешки на тележку, подвезли ее к забору и перекинули их в машину. Спустя некоторое время они встретились и поделили «добычу» между собой.

- Факт хищения был обнаружен спустя несколько дней при просмотре записи камер видеонаблюдения. В ходе следствия фигуранты дела в полном объеме возместили причиненный материальный ущерб, который составил более 5 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас на омичей завели уголовное дело, которое в скором времени будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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