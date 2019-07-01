В Омске на видео попал момент переворачивания фуры у «Меги»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-01T08:15:38+03:00

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В Омске накануне на перекрестке у ТЦ «Мега» перевернулась фура. Большегруз не вписался в поворот, перевернулся и задел две машины марки «Ниссан», которые в этот момент ехали во встречном направлении.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель фуры был пьян. Возможно, именно это стало причиной аварии. Очевидцы успели заснять на видео момент аварии и выложили видеозапись в социальные сети. На записи видно, как большегруз сначала пытался повернуть, однако водитель не справился с управлением и фуру сильно занесло на обочину, а потом она перевернулась на проезжей части. К счастью в аварии никто серьезно не пострадал. Однако водителям легковушек предстоит серьезный ремонт.

В Омске перевернулась фура.Видео: Павел Дмитриев

ИСТОЧНИК KP.RU