В Омске на видео попал момент переворачивания фуры у «Меги»
В Омске накануне на перекрестке у ТЦ «Мега» перевернулась фура. Большегруз не вписался в поворот, перевернулся и задел две машины марки «Ниссан», которые в этот момент ехали во встречном направлении.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель фуры был пьян. Возможно, именно это стало причиной аварии. Очевидцы успели заснять на видео момент аварии и выложили видеозапись в социальные сети. На записи видно, как большегруз сначала пытался повернуть, однако водитель не справился с управлением и фуру сильно занесло на обочину, а потом она перевернулась на проезжей части. К счастью в аварии никто серьезно не пострадал. Однако водителям легковушек предстоит серьезный ремонт.
В Омске перевернулась фура.Видео: Павел Дмитриев
ИСТОЧНИК KP.RU