2019-07-01T07:54:20+03:00
Общество

В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работе

Работодатель пытался оспорить решение суда
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работеВ Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Омский тракторист на работе получил серьезную травму – его одежду затянуло вращающимся карданным валом трактора. Омич ударился о металлические части механизма и получил политравму. Позже в больнице заключили, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. После выздоровления омич обратился в суд с требованием компенсации от работодателя.

- Решением суда требования истца удовлетворены, с ответчика в пользу работника взыскана компенсация морального вреда и расходов на лечение в размере 248 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако работодатель омича не захотел выплачивать такую сумму и подал апелляцию. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24