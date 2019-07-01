СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-01T07:54:20+03:00

В Омске тракторист отсудил 250 тысяч компенсации за травму на работе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Омский тракторист на работе получил серьезную травму – его одежду затянуло вращающимся карданным валом трактора. Омич ударился о металлические части механизма и получил политравму. Позже в больнице заключили, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. После выздоровления омич обратился в суд с требованием компенсации от работодателя.

- Решением суда требования истца удовлетворены, с ответчика в пользу работника взыскана компенсация морального вреда и расходов на лечение в размере 248 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако работодатель омича не захотел выплачивать такую сумму и подал апелляцию. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU