Омские подростки устроили опасную фотосъемку на крыше дома

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-01T04:56:47+03:00

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Необычную картину заметили жители городка Нефтяников. На самом краю высокой многоэтажки то ли танцевали, то ли устроили опасную фотосъемку подростки. При этом, по мнению омичей, дети серьезно рисковали собственной жизнью. Еще один экстремал опасно свесился в балконном проеме верхнего этажа.

Все происходило на крыше дома по улице Химиков, 32. Фото опасных игр появилось в соцсетях. К счастью, все закончилось без происшествий. Пользователи соцсетей недоумевают, почему на доме свободный доступ к крыше. Другие же омичи ругают подростков, которые на каникулах от безделья не знают чем себя занять и идут на риск для своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU