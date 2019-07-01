2019-07-01T04:30:14+03:00
Общество

В Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жары

Такая погода задержится у нас надолго
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жарыВ Омске рабочая неделя начнется с 30-градусной жарыФото: Олег УКЛАДОВ
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Похоже, что с началом июля в Омск наконец-то пришло лето. По-настоящему жаркую погоду синоптики обещают в ближайшую неделю. В некоторые дни будет доходить даже до 30 градусов тепла.

Так, существенно потеплеет в Омске уже сегодня, 1 июля. По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Омске сегодня будет от 22 до 27 градусов тепла и без осадков. Завтра, 2 июля, температура ожидается в пределах от 24 до 29 градусов и также без осадков. В среду, 3 июля, температура поднимется уже до 31 градуса.

По данным открытых интернет-источников, такая летняя погода задержится в Омске надолго. Вся первая рабочая неделя июля обещает быть жаркой, также теплая погода ожидается и на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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