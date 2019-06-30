В одной из квартир нашли омича, умершего еще 2 недели назад

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-30T14:27:13+03:00

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Тревогу забили жильцы одной из многоэтажек на окраине Омска. С улицы они заметили, что на форточке квартиры часто пьющего соседа изнутри сидит множество мух. К тому же в подъезде стоял неприятный запах. Они связались с родными мужчины и вызвали полицию.

Как стало известно "Комсомолке" от своего источника в правоохранительных органах, после взлома квартиры спасателей и полицейских ждала страшная картина. Все комнаты были усыпаны мухами. Самые плохие ожидания жильцов подтвердились: на кровати лежало тело мертвого соседа, а рядом работал телевизор. Как установили судмедэксперты, смерть мужчины наступила еще 2 недели назад. Все это время тело омича пролежало в кровати.

ИСТОЧНИК KP.RU