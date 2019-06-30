2019-06-30T10:09:01+03:00
Общество

Омичи жалуются на полчища тараканов на Левом Берегу

Снимок нашествия насекомых появился в соцсетях [фото]
Станислав МУХИН
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Все из-за того, что люди кормят птиц, собак и кошек и бросают им еду.Все из-за того, что люди кормят птиц, собак и кошек и бросают им еду.Фото: ВКонтакте
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С необычной жалобой обратился житель Левого Берега. По словам омича, живущего на улице Дианова, у местных есть одна большая проблема. Люди боятся ходить мимо теплотрассы, расположенной рядом с дворами. А все из-за сердобольности людей из соседних домов.

- Жильцы этого и соседнего домов разбрасывают на теплотрассе остатки еды для бездомных животных. Ночью этим питаются тараканы. Не удивительно, что в квартирах этого дома есть проблемы с насекомыми, - негодует омич.

Пользователи соцсетей в шоке от снимков. И ругают людей, которые подкармливают животных, а заодно и тараканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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