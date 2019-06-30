В Омской области утонул 20-летний сибиряк
Он пришел купаться на озеро
Изменить размер текста:
Трагедией закончился поход на озеро для 20-летнего жителя Тевризской района. В теплый день он решил окунуться в водоеме. Но домой после этого так и не вернулся. Как выяснилось, парень утонул.
- 20-летний житель деревни Ташетканы пошел ближе к вечеру купаться на озеро Ташетканское. Около 18 часов 30 минут парень утонул, - рассказали подробности трагедии в УМВД по Омской области.
Тело утонувшего до сих пор не нашли. Ведутся его поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU