В Омской области утонул 20-летний сибиряк

СЕГОДНЯ 05:51 2019-06-30T05:51:12+03:00

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Трагедией закончился поход на озеро для 20-летнего жителя Тевризской района. В теплый день он решил окунуться в водоеме. Но домой после этого так и не вернулся. Как выяснилось, парень утонул.

- 20-летний житель деревни Ташетканы пошел ближе к вечеру купаться на озеро Ташетканское. Около 18 часов 30 минут парень утонул, - рассказали подробности трагедии в УМВД по Омской области.

Тело утонувшего до сих пор не нашли. Ведутся его поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU