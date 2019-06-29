Сушинский готов уйти из «Авангарда» ради СКА

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-29T14:11:23+03:00

Об этом президент омского клуба заявил в интервью

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У «Авангарда», вероятно, есть перспектива лишиться своего президента. По крайней мере, накануне Максим Сушинский, занимающий этот пост и долгие годы игравший за омский клуб, сделал достаточно неожиданное заявление.

В ответ на вопрос, как он поступит, если его пригласят на должность функционера в питерский СКА, он заявил, что готов согласиться.

– Почему бы и нет? Если будет предложение, наверное, соглашусь. Но за все предыдущие годы его не поступало, – объяснил Сушинский в интервью изданию «Петербургский дневник».

Также он отметил, что матчи «Авангарда» со СКА являются для него принципиальными. Обе команды – одни из лидеров КХЛ. Кроме того, СКА представляет его родной Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU