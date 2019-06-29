2019-06-29T11:21:16+03:00
Происшествия

У омичей украли ворованный велосипед

Но отвечать за пропавшее имущество все-таки придется
Анна МИКУЛА
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Супругам-рецидивистам грозит новый срок.Супругам-рецидивистам грозит новый срок.
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36-летняя жительница частного дома на 9-й Северной пригласила в гости малознакомую семейную пару. Гостеприимства хозяйки они не оценили, и в качестве сувенира прихватили в собой ее велосипед, стоявший во дворе.

Позже супруги, уже не раз судимые за кражи, признались в содеянном. 29-летняя женщина объяснила полицейским, что хотела забрать велосипед себе, но покататься на нем не получилось. Они с мужем спрятали ворованное в кустах, но оттуда его снова кто-то украл.

Тем не менее за присвоение чужого имущества им придется ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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