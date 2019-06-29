У омичей украли ворованный велосипед
Но отвечать за пропавшее имущество все-таки придется
Супругам-рецидивистам грозит новый срок.
Изменить размер текста:
36-летняя жительница частного дома на 9-й Северной пригласила в гости малознакомую семейную пару. Гостеприимства хозяйки они не оценили, и в качестве сувенира прихватили в собой ее велосипед, стоявший во дворе.
Позже супруги, уже не раз судимые за кражи, признались в содеянном. 29-летняя женщина объяснила полицейским, что хотела забрать велосипед себе, но покататься на нем не получилось. Они с мужем спрятали ворованное в кустах, но оттуда его снова кто-то украл.
Тем не менее за присвоение чужого имущества им придется ответить.
ИСТОЧНИК KP.RU