В Омской области пропала еще одна 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-29T10:54:38+03:00

Всех, кто знает о местонахождении Татьяны Бузуновой, просят позвонить в полицию. Фото: 55.мвд.рф

Из особых примет у девочки есть большой шрам на запястье

Изменить размер текста: A A

В Омской области пропала еще одна школьница. Об исчезновении своей 15-летней дочери Татьяны Бузуновой накануне в полицию заявила жительница села Малиновка.

Сейчас проверяют все возможные места появления попавшей, опрашивают ее родственников и знакомых.

Приметы Татьяны: на вид 15-17 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

В момент ухода из дома на девочке были ярко-оранжевые кроссовки. Из особых примет – на внутренней стороне левой руки шрам от ладони до локтя.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Бузуновой, просят сообщить по телефонам: 79-32-90, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU