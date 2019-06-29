В Омской области пропала еще одна 15-летняя школьница
В Омской области пропала еще одна школьница. Об исчезновении своей 15-летней дочери Татьяны Бузуновой накануне в полицию заявила жительница села Малиновка.
Сейчас проверяют все возможные места появления попавшей, опрашивают ее родственников и знакомых.
Приметы Татьяны: на вид 15-17 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.
В момент ухода из дома на девочке были ярко-оранжевые кроссовки. Из особых примет – на внутренней стороне левой руки шрам от ладони до локтя.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Бузуновой, просят сообщить по телефонам: 79-32-90, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU