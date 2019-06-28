Омичам, пришедшим на джазовый фестиваль в парке на Королева, раздадут дождевики
Опен-эйр состоится при любой погоде
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В эту субботу, 29 июня, в парке на Королева пройдет полюбившийся омичам опен-эйр – Siberian Jazz Festival. Как выяснилось, в соцсетях даже начали распространяться слухи, что праздник джаза могут отменить из-за плохой погоды.
– Люди приходили сдавать билеты, мы объясняли, что никто фестиваль не отменял. Кому понадобилось распространять фейковые новости, не знаю. Если дождь все же пойдет, мы будем раздавать посетителям дождевики, – опровергла эту информацию директор Омской филармонии Ирина Лапшина.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU