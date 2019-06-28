Омичка выехала на встречку и требовала уступить ей дорогу
Женщина почему-то была уверена, что дорогу ей должен был уступить автобус [видео]
Фото: vk.com/aomsk
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Участником довольно странной ситуации на дороге поневоле пришлось стать водителю автобуса, который ехал накануне по улице Комбинатской. Видео происходящего, снятое на камеру регистратора, мужчина выложил в социальные сети.
– Женщина, объезжая пробку по встречке, перегородила дорогу автобусу, после чего начала показывать фиги и другие жесты, чтобы автобус съехал на обочину и пропустил ее, – рассказывает автор поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU