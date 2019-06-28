Из Омска планируют запустить рейс в Горно-Алтайск

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-28T13:58:29+03:00

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Рейс Омск – Горно-Алтайск может появиться уже в следующем году. О желании запустить такой рейс рассказал губернатор Омской области Александр Бурков. Он рассказал о том, что с каждым годом число омичей, желающих посетить Алтай, только растет. В связи с этим для туристов было бы гораздо удобнее попадать на алтайские курорты на самолете.

Напомним, что в последнее время из Омска открылось сразу несколько прямых рейсов до городов Сибири и Урала. Так теперь омичи смогут добираться до Красноярска, Екатеринбурга и Казани без пересадок.

- Так, рост спроса на внутренний туризм и наличие реального пассажиропотока в Республику Алтай являются серьёзными предпосылками для открытия нового прямого рейса. Не исключено, что, начиная уж с лета 2020 года, омичи смогут летать в Горно-Алтайск, а алтайцы – в столицу Омской области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU