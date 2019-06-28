В Омске за 1,8 миллиона отремонтируют руки четырем богиням на фасаде ОмГУПС

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-28T13:17:06+03:00

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На портале Госзакупки появился аукцион по выбору подрядчика для ремонта статуй на фасаде Омского университета путей сообщения. На фасаде главного корпуса университета находятся 4 богини – «Тяга», «Путь», «Движение» и «Управление» - работы чешского скульптора Франтишека Винклера. Они символизируют железную дорогу. Богиням на фасаде уже больше 100 лет, поэтому они нуждаются в ремонте.

Начальная цена работ оценивается в 1,8 миллиона рублей, однако в ходе торгов она может снизиться. В техническом задании сказано, что подрядчику необходимо будет отмыть скульптуры, заделать трещины и обработать богинь защитным раствором. Также одной из статуй нужно будет отреставрировать предплечье и локтевой сустав и изготовить модель утраченных пальцев правой руки. Работы должны быть завершены до 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU