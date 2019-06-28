В Омске за 1,8 миллиона отремонтируют руки четырем богиням на фасаде ОмГУПС
На портале Госзакупки появился аукцион по выбору подрядчика для ремонта статуй на фасаде Омского университета путей сообщения. На фасаде главного корпуса университета находятся 4 богини – «Тяга», «Путь», «Движение» и «Управление» - работы чешского скульптора Франтишека Винклера. Они символизируют железную дорогу. Богиням на фасаде уже больше 100 лет, поэтому они нуждаются в ремонте.
Начальная цена работ оценивается в 1,8 миллиона рублей, однако в ходе торгов она может снизиться. В техническом задании сказано, что подрядчику необходимо будет отмыть скульптуры, заделать трещины и обработать богинь защитным раствором. Также одной из статуй нужно будет отреставрировать предплечье и локтевой сустав и изготовить модель утраченных пальцев правой руки. Работы должны быть завершены до 26 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU