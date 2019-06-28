В Омске «Лексус» влетел в маршрутку
В результате ДТП пострадала женщина [видео]
Фото: vk.com/chp55
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Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 июня, на Космическом проспекте. Водитель «Лексуса» не справился с управлением и влетел в маршрутку, ехавшую по маршруту № 212.
На фото, выложенным в социальные сети очевидцами, видно, что у легковушки сильно разбита передняя часть – от удара даже отвалился бампер. Микроавтобусу удар пришелся в боковую часть, у него сильно помята входная дверь.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадала пассажирка маршрутки.
Фото: vk.com/chp55
Авария на Окружной дороге (28.06.2019).Видео: ЧП Омск vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU