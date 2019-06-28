Бывшая балерина Музтеатра представит Омск на международном конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-28T12:21:41+03:00

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Бывшая балерина Омского музыкального театра Нелли Резниченко представит наш город на конкурсе красоты Miss Cappadocia, который будет проходить в Турции с 1 по 8 июля.

– Я благодарю за оказанную честь и, конечно же, вложу все свои способности и талант, чтобы достойно и на высшем уровне представить Сибирь. Ожидала я такого подарка от Вселенной? Конечно, ДА, и безумно рада, счастлива и безгранично благодарна всем событиям и возможностям, – написала Нелли в Instagram.

Известно, что молодая женщина замужем и воспитывает 14-летнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU