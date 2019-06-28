В Омске неизвестные распылили газовый баллончик в подъезде – пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-28T11:58:08+03:00

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Все произошло в доме № 26 по улице Ядринцева в Амурском поселке. Как рассказали местные жители, прямо у них в подъезде кто-то распылил газовый баллончик.

- Отравился ребенок, увезли по скорой. Весь подъезд вышел на улицу, так как в квартире находиться было невозможно. Вызвали скорую, газовую т.к. непонятно было из-за чего задыхаемся и полицию, - рассказала омичка, живущая в подъезде.

Спустя некоторое время приехала газовая служба и обследовала подъезд – оказалось, что причиной запаха не была утечка газа. По словам жильцов, в подъезде 40 квартир, всем им пришлось выйти поздно вечером на улицу. После проверок все вернулись в квартиры, однако хулиганов пока так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU