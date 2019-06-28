СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-28T11:52:10+03:00

У омичей одни из самых низких пенсий по стране. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

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Министерство труда и соцразвития РФ опубликовало доклад о социально-экономическом положении пенсионеров в 2018 году. На 1 января 2019 года к ним относился каждый четвертый житель нашей страны.

Самым «возрастным» регионом стала Тамбовская область, там доля пожилых людей составляет 31,3%. Самая «молодая» – Чеченская республика с 10,7% пенсионеров. Омская область тоже «стареет», в ней доля пожилых людей составляет 30,8% от всего населения региона.

При этом доходы у омских пенсионеров одни из самых низких. Средняя пенсия в регионе на 1 525 рубля ниже средней пенсии по России. Вероятно, их должно утешать, что и прожиточный минимум для этой категории граждан один из самых низких в России и составляет 7 833 рубля.

Также в Минтруда подсчитали, что каждый четвертый пожилой омич продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU