2019-06-28T11:52:10+03:00
Общество

У омичей одни из самых низких пенсий по стране

Эти данные опубликовало Минтруда и соцразвития РФ
Анна МИКУЛА
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У омичей одни из самых низких пенсий по стране.У омичей одни из самых низких пенсий по стране.Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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Министерство труда и соцразвития РФ опубликовало доклад о социально-экономическом положении пенсионеров в 2018 году. На 1 января 2019 года к ним относился каждый четвертый житель нашей страны.

Самым «возрастным» регионом стала Тамбовская область, там доля пожилых людей составляет 31,3%. Самая «молодая» – Чеченская республика с 10,7% пенсионеров. Омская область тоже «стареет», в ней доля пожилых людей составляет 30,8% от всего населения региона.

При этом доходы у омских пенсионеров одни из самых низких. Средняя пенсия в регионе на 1 525 рубля ниже средней пенсии по России. Вероятно, их должно утешать, что и прожиточный минимум для этой категории граждан один из самых низких в России и составляет 7 833 рубля.

Также в Минтруда подсчитали, что каждый четвертый пожилой омич продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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