Бурков обсудил в главой Росимущества ремонт Иртышской набережной

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-28T11:25:03+03:00

Накануне губернатор ездил в Москву на рабочую встречу

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Губернатор Александр Бурков ездил в столицу на рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко.

– На встрече шла речь о социально-экономическом развитии Омского региона, вопросах, касающихся обеспечения эффективного использования государственного имущества на территории области, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В частности, Вадим Яковенко и Александр Бурков обсудили возможность передачи региону причальных сооружений на слиянии рек Иртыша и Оми. Сооружения в настоящее время находятся в федеральной собственности.

Также во время встречи Яковенко и Бурков обсудили предстоящий ремонт Иртышской набережной и договорились о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU