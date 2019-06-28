Бурков обсудил в главой Росимущества ремонт Иртышской набережной
Губернатор Александр Бурков ездил в столицу на рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко.
– На встрече шла речь о социально-экономическом развитии Омского региона, вопросах, касающихся обеспечения эффективного использования государственного имущества на территории области, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В частности, Вадим Яковенко и Александр Бурков обсудили возможность передачи региону причальных сооружений на слиянии рек Иртыша и Оми. Сооружения в настоящее время находятся в федеральной собственности.
Также во время встречи Яковенко и Бурков обсудили предстоящий ремонт Иртышской набережной и договорились о сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU