В Омске за ночь сгорело сразу два частных дома

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-28T11:12:47+03:00

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В социальных сетях омичи рассказали о серьезном пожаре на Левом берегу Омска. Все произошло на улице 1-й Тюкалинский проезд в районе улицы Енисейская. Пожар случился примерно в половине четвертого утра и охватил сразу два частных дома, которые были расположены близко друг другу – сначала загорелся один дом, а затем пламя перекинулось на второй дом. Местные жители сразу вызвали пожарных, однако справиться с сильным пламенем удалось только через два с половиной часа.

Дома полыхали настолько сильно, что огонь был виден в округе. В МЧС рассказали, что на месте пожара работали 35 человек и 7 единиц техники. Полностью выгорел дом с гаражом, в котором находилась машина. Причина возгорания пока неизвестна. О пострадавших в пожаре пока не сообщается, скорее всего, люди успели выбежать из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU