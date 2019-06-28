Омич купил за 8 тысяч краденую машину

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-28T10:51:08+03:00

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22-летний житель Кировского округа купил у приятеля ВАЗ-21074. Молодой человек знал, что машина краденая, но это его не остановило и он отдал за авто 8 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовное наказание.

– При допросе подозреваемого установили, что похищенное имущество он продал знакомому за 8 000 рублей, предупредив о том, откуда у него машина. Несмотря на это, покупатель согласился на сделку, после чего собственноручно при помощи точила перебил VIN-код, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Уголовное дело по факту кражи автотранспорта направлено полицейскими в суд, а подозреваемому в приобретении похищенного имущества в ближайшее время дознавателем будет предъявлено обвинение. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU