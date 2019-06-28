В Омске пропал еще один молодой человек

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-28T10:32:56+03:00

Вадим Мухаметов в последний раз звонил близким с автовокзала, потом перестал выходить на связь

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В Омске пропал еще один человек. Родные разыскивают 35-летнего Вадима Мухаметова. Они обратились с заявлением в полицию, также просят откликнуться людей в соцсетях.

– 25 июня поехал в город Омск, позвонил с автовокзала и больше появлялся на связи. Возможно поехал в Ханты-Мансийск, – рассказывают близкие пропавшего. – Приметы: на вид 35-38 лет, нормального телосложения, рост примерно 180 см.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Вадима Мухаметова, просьба позвонить по телефонам: 89224013223, 89227887629 или в полицию – 02, либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU