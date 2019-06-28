2019-06-28T11:21:06+03:00
Общество

В омском парке установили новый аттракцион за 1,7 миллиона

Он представляет собой раскачивающуюся гондолу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском парке установили новый аттракцион за 1,7 миллионаВ омском парке установили новый аттракцион за 1,7 миллионаФото: vk.com
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В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ установили новый аттракцион. Его стоимость составила 1,7 миллиона рублей. Аттракцион под названием «Ермак» установили недалеко от карусели «Орбита».

- Конструкцию устанавливали специалисты алтайской компании-поставщика — ООО «Родион-парк». «Ермак» предназначен для взрослых и детей старше 6 лет и насчитывает шесть посадочных мест. Он представляет собой гондолу, которая раскачивается относительно рамы аттракциона вправо и влево, рассказал директор парка Илья Очкин.

К этому лету аттракционы парка обновились. К летнему сезону в парке установили аттракционы «Большая гусеница» и «Светофор». Также накануне стало известно об установке самого большого в городе батута – его высота составляет 9 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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