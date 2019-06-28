2019-06-28T10:07:38+03:00
Общество

Стало известно, что две омские школьницы перед исчезновением собирались в кафе

Заведение пользуется дурной славой, поэтому мамы девочек очень переживают
Анна МИКУЛА
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Если вы знаете о местонахождении Дианы и Полины, позвоните в полицию.Если вы знаете о местонахождении Дианы и Полины, позвоните в полицию.
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Уже третьи сутки ищут двух омских школьниц – 15-летнюю Диану Малышеву и 14-летнюю Полину Вострухину. Девочки ушли из дома на улице Завертяева, где живет Диана, оставив прощальные записки родителям. После этого они исчезли.

– Сегодня поиски продолжаются, но где находятся наши дети, мы не знаем – они не появились сами и даже не выходят на связь, – рассказала мама Полины Татьяна Вострухина.

Фото: vk.com/la_omsk

Фото: vk.com/la_omsk

Накануне стало известно, что перед исчезновением девочки собирались в злачное место, которое в городе пользуется недоброй славой. Об этом одна из них рассказала в переписке с подругой в соцсетях.

Тем временем радиус поисков пропавших школьниц расширен. Ориентировки с их приметами отправлены в Новосибирскую область.

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В Омске пропали две девушки – 15-летняя Диана Малышева и 14-летняя Полина Вострухина. Судя по всему, эта история начались еще 24 июня с конфликта между девочками-подростками, гулявшими по «Меге» и охранниками этого развлекательного комплекса. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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