Пропавших в Омске девочек, оставивших прощальную записку родителям, ищут в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-28T09:46:32+03:00

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Напомним, омские школьницы ушли из дома 26 июня. Как рассказала «Комсомолке» мама одной из девочек, накануне у них случился конфликт с охранников одного из супермаркетов, после этого 15-летняя Малышева Диана и 14-летняя Полина Вострухина они вместе отправились ночевать к Диане. Родители были в курсе ночевки девочек и не беспокоились. Однако на следующий день школьницы ушли и оставили родителям прощальную записку, в которой одна из девочек попросила прощения и поблагодарила маму.

Сейчас девочек ищут по всему городу и области, к их поискам уже подключилась полиция и волонтеры. В группе поискового отряда «Лиза-Алерт» рассказали, что девочек уже ищут также в Новосибирской области. Предположительно, они могут передвигаться автостопом.

Приметы Полины Вострухиной: на вид 15 лет, рост 165 см, стрижка каре, темно-русые волосы, острый нос, татуировка на запястье руки в виде мужского имени. На момент была одета в черные спортивные брюки с белыми лампасами или юбку черного цвета с кружевами и белые колготки.

Приметы Дианы Малышевой: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. На момент уход была одета в черную джинсовую куртку, на рукавах замки до локтя, на куртке красно-белая надпись.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушек, сообщите по телефонам 79-25-05, 61-04-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU