2019-06-28T09:13:53+03:00
Общество

Работникам омского завода задолжали более 30 млн по зарплате

Людям не платят с марта
Анна МИКУЛА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Руководство предприятия по производству трубопроводной арматуры и обработки металлических изделий задолжало 383 работникам более 30 млн рублей. Люди на получали деньги с марта.

– Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту невыплаты заработной платы работникам завода нефтегазового оборудования, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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