СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-28T09:13:40+03:00

Омичка, купившая машину в рассрочку, сразу же сдала ее за 25 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Омич разместил объявление о продаже своей машины «ВАЗ-2106», и ему сразу же позвонила женщина, которую заинтересовала машина. Она предложила оформить покупку в рассрочку, омич заключил с ней договор купли-продажи, передал ключи и стал ждать перевода денег. После этого он случайно узнал от своих знакомых, что его машину кто-то недавно сдал в авторазбор на запчасти. Оказалось машину туда сразу же сдала покупательница – за 25 тысяч рублей.

- Располагая адресными данными возможной подозреваемой, сотрудники уголовного розыска выехали на ее поиски в Исилькульский район. Однако, в доме, который был указан в договоре, никого не оказалось. Позже полицейские выяснили, что разыскиваемая вместе со своим сожителем выехала в Омск. Связавшись с контролерами электрички, установили вагон, в котором передвигалась пара. Высадили их на станции «Микрорайон Входной», где и были задержаны полицейскими, - рассказали в полиции.

50-летняя женщина уже была судима, она сразу призналась, что не планировала рассчитываться за машину. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU